Россиянам раскрыли признаки ботулизма в соленьях Диетолог Павлюк: в банках с соленьями не должно быть пузырей

В банках с соленьями не должно быть мути и пузырей, заявила диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, переданным «Радио 1», если возникают подозрения, стоит проверить продукт на наличие ботулизма. Специалист выделила среди тревожных признаков нетипичный запах.

Содержимое банки обязательно должно быть прозрачным: без пузырьков, лишних мутных разводов. Они являются тревожным сигналом. Также запах должен соответствовать продукту, — пояснила Павлюк.

Как объяснила диетолог, бактерии ботулизма размножаются в плотно закрытых банках без участия кислорода. Вырабатываемый ими яд воздействует на нервы и может вызвать тяжелые отравления.

