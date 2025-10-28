Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:41

Врач рассказала, почему на самом деле возникает цистит

Врач Сережина: цистит чаще всего имеет инфекционную природу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Развитие цистита чаще всего связано с развитием инфекций, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании Вера Сережина. Она отметила, что некоторые внешние факторы могут увеличить риски воспаления.

Основной возбудитель — кишечная палочка. В норме она обитает в кишечнике, но при попадании в мочевой пузырь быстро размножается. Реже причиной становятся другие бактерии, вирусы или грибки. Вероятность воспаления повышается при переохлаждении, хроническом стрессе, снижении иммунитета, гормональных изменениях и ряде сопутствующих заболеваний, — рассказала Сережина.

Врач посоветовала соблюдать правила гигиены, не задерживать мочеиспускание, избегать переохлаждения и пить много жидкости, чтобы избежать развития цистита. Она также порекомендовала обратиться за медицинской помощью, если симптомы часто повторяются.

Ранее гинеколог Элеонора Дарбинян рассказала, что боль внизу живота у женщин может сигнализировать о миоме матки, эндометриозе, внематочной беременности и заболеваниях мочеполовой системы (в частности, цистит и аднексит).

цистит
врачи
здоровье
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист ответил, как изменится ключевая ставка в 2026 году
XI Всероссийская премия «За верность науке» объявила своих победителей
«Будут уничтожены»: депутат об ответе на ввод французских войск на Украину
В Удмуртии 55-летний педофил услышал суровый приговор
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.