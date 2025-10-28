Врач рассказала, почему на самом деле возникает цистит

Развитие цистита чаще всего связано с развитием инфекций, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании Вера Сережина. Она отметила, что некоторые внешние факторы могут увеличить риски воспаления.

Основной возбудитель — кишечная палочка. В норме она обитает в кишечнике, но при попадании в мочевой пузырь быстро размножается. Реже причиной становятся другие бактерии, вирусы или грибки. Вероятность воспаления повышается при переохлаждении, хроническом стрессе, снижении иммунитета, гормональных изменениях и ряде сопутствующих заболеваний, — рассказала Сережина.

Врач посоветовала соблюдать правила гигиены, не задерживать мочеиспускание, избегать переохлаждения и пить много жидкости, чтобы избежать развития цистита. Она также порекомендовала обратиться за медицинской помощью, если симптомы часто повторяются.

