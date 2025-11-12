Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 12:35

Врач предупредил о последствиях употребления кофе при цистите

Врач Малхасян: кофе может ухудшить симптомы цистита

Кофе и цитрусовые соки могут ухудшить симптомы цистита, рассказал «Газете.Ru» уролог, онколог, профессор, заведующий урологическим отделением №67 Московского урологического центра Виген Малхасян. Он отметил, что при таком заболевании в первые дни рекомендовано обильное питье.

При острых состояниях в первые дни цистита или уретрита рекомендовано обильное питье (более двух литров в сутки). Избегайте кофе, алкоголя, кофеинсодержащих безалкогольных напитков, цитрусовых соков, а также острой пищи до тех пор, пока не утихнут симптомы цистита, — рассказал Малхасян.

Во время заболевания врач советует употреблять клюквенный сок. Он предупредил, что при цистите необходимо избегать переохлаждения и чаще ходить в туалет.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, что развитие цистита чаще всего связано с развитием инфекций. Она отметила, что некоторые внешние факторы могут увеличить риски воспаления.

