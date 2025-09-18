Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 11:03

Гинеколог перечислила главные причины болей внизу живота у женщин

Гинеколог Дарбинян: боль внизу живота у женщин может указывать на миому матки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Боль внизу живота у женщин может сигнализировать о миоме матки, эндометриозе, внематочной беременности и заболеваниях мочеполовой системы, заявила РИАМО гинеколог Элеонора Дарбинян. При этом самой частой причиной дискомфорта в этой области считается дисменорея — болезненные менструации.

Незначительная боль во время месячных — это нормально. Но если болевой синдром сильно выражен и не прекращается после менструации, это говорит уже о каких-либо проблемах со здоровьем, и женщина должна найти возможность провериться у врача, — призвала Дарбинян.

Она уточнила, что боль внизу живота могут вызвать воспалительные процессы в мочеполовой системе. В частности, цистит и аднексит. При этих заболеваниях дискомфорт в животе может сопровождаться слабостью и повышенной температурой.

Ранее гинеколог Дмитрий Гусев заявил, что хронический стресс может вызывать серьезные нарушения менструального цикла у женщин. По его словам, в крайних случаях цикл может полностью прекратиться.

гинекологи
женщины
заболевания
патологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.