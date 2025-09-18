Гинеколог перечислила главные причины болей внизу живота у женщин Гинеколог Дарбинян: боль внизу живота у женщин может указывать на миому матки

Боль внизу живота у женщин может сигнализировать о миоме матки, эндометриозе, внематочной беременности и заболеваниях мочеполовой системы, заявила РИАМО гинеколог Элеонора Дарбинян. При этом самой частой причиной дискомфорта в этой области считается дисменорея — болезненные менструации.

Незначительная боль во время месячных — это нормально. Но если болевой синдром сильно выражен и не прекращается после менструации, это говорит уже о каких-либо проблемах со здоровьем, и женщина должна найти возможность провериться у врача, — призвала Дарбинян.

Она уточнила, что боль внизу живота могут вызвать воспалительные процессы в мочеполовой системе. В частности, цистит и аднексит. При этих заболеваниях дискомфорт в животе может сопровождаться слабостью и повышенной температурой.

