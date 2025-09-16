Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:17

Гинеколог объяснил, из-за чего сбивается менструальный цикл

Гинеколог Гусев: менструальный цикл может сбиваться из-за хронического стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс может вызывать серьезные нарушения менструального цикла у женщин, рассказал «Газете.Ru» гинеколог-эндокринолог кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев. По его словам, в крайних случаях цикл может полностью прекратиться.

У женщин хронический стресс напрямую влияет на гормональный фон и работу яичников. Сначала может сохраняться регулярность цикла, но без овуляции. Со временем цикл становится редким (олигоменорея), а в крайних случаях полностью прекращается — развивается аменорея, — рассказал Гусев.

По словам специалиста, при длительном стрессе организм может блокировать овуляцию, что нередко приводит к формированию функциональных кист. Гусев также отметил, что хронический стресс способен вызывать функциональную гипоталамическую аменорею — крайнюю степень нарушения, при которой гипоталамус «выключает» репродуктивную систему, воспринимая переживания как угрозу для продолжения рода.

Врач подчеркнул, что к сбоям приводит не только психологический стресс, но и его сочетание с метаболическим — чрезмерными физическими нагрузками или строгими диетами. Именно этот комплекс факторов, по его словам, становится решающим для развития серьезных гормональных нарушений.

Для решения проблемы гинеколог порекомендовал изменить реакцию на стресс через коррекцию образа жизни: обеспечить регулярный сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки. Также эксперт посоветовал освоить техники релаксации и обратиться к психотерапии для изменения восприятия стрессовых ситуаций.

Ранее врач Аида Мусаева предупредила, что во время менструации стоит избегать кофеина, алкоголя, соли и жирной пищи, так как они могут усиливать боль и вызывать отеки. Также она посоветовала включить в рацион больше жидкости и продуктов, богатых железом, чтобы облегчить симптомы.

