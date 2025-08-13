Составлен список продуктов, которые стоит избегать во время менструации Гинеколог Мусаева: алкоголь во время менструального цикла усиливает боль

Во время менструации стоит избегать кофеина, алкоголя, соли и жирной пищи, так как они могут усиливать боль и вызывать отеки, заявила NEWS.ru врач акушер-гинеколог женской консультации Химкинской клинической больницы Аида Мусаева. Специалист также рекомендовала включить в рацион больше жидкости и продуктов, богатых железом, чтобы облегчить симптомы.

Каких продуктов следует избегать во время менструации? Кофеин может усиливать спазмы и обезвоживать организм. Алкоголь может усиливать боль и вызывать вздутие живота. Соль увеличивает задержку жидкости в организме и может вызывать отеки. Жирная пища может усилить боль в животе. Как снизить боль? Употребляйте больше жидкости, особенно травяные чаи, например ромашковый. Включите в рацион продукты, богатые железом. Делайте теплые компрессы и ванны, которые могут расслабить мышцы. Важно высыпаться и избегать стресса. Если боль сильная и не проходит, обратитесь к врачу, — пояснила Мусаева.

