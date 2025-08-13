Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Составлен список продуктов, которые стоит избегать во время менструации

Гинеколог Мусаева: алкоголь во время менструального цикла усиливает боль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время менструации стоит избегать кофеина, алкоголя, соли и жирной пищи, так как они могут усиливать боль и вызывать отеки, заявила NEWS.ru врач акушер-гинеколог женской консультации Химкинской клинической больницы Аида Мусаева. Специалист также рекомендовала включить в рацион больше жидкости и продуктов, богатых железом, чтобы облегчить симптомы.

Каких продуктов следует избегать во время менструации? Кофеин может усиливать спазмы и обезвоживать организм. Алкоголь может усиливать боль и вызывать вздутие живота. Соль увеличивает задержку жидкости в организме и может вызывать отеки. Жирная пища может усилить боль в животе. Как снизить боль? Употребляйте больше жидкости, особенно травяные чаи, например ромашковый. Включите в рацион продукты, богатые железом. Делайте теплые компрессы и ванны, которые могут расслабить мышцы. Важно высыпаться и избегать стресса. Если боль сильная и не проходит, обратитесь к врачу, — пояснила Мусаева.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что идея перевода россиянок на удаленный формат работы во время критических дней вынудит женщин доказывать наличие менструации. По ее словам, сотрудницам придется предоставлять справки от врача, в том числе работодателю-мужчине.

