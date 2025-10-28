В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника

Палестинское движение ХАМАС отложило передачу останков израильского заложника, запланированную на 28 октября, сославшись на нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля в секторе Газа. Соответствующее заявление распространило военное крыло организации — «Бригады Иззэддина аль-Кассама», передает ТАСС.

Мы отложим запланированную на сегодня передачу из-за нарушений со стороны оккупантов, — говорится в сообщении.

Ранее израильское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что бойцы палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, после чего Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по району Рафаха. Ответные действия были охарактеризованы как реакция на нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести серию мощных ударов по сектору Газа. Данное решение было принято по итогам консультаций по вопросам безопасности. Глава правительства также сообщил, что переданные палестинским движением ХАМАС останки принадлежат пленнику, тело которого ранее уже было обнаружено израильскими военными.