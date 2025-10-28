Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:40

В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника

ХАМАС отложил передачу останков израильского заложника из-за атаки ЦАХАЛ

ХАМАС ХАМАС Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС отложило передачу останков израильского заложника, запланированную на 28 октября, сославшись на нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля в секторе Газа. Соответствующее заявление распространило военное крыло организации — «Бригады Иззэддина аль-Кассама», передает ТАСС.

Мы отложим запланированную на сегодня передачу из-за нарушений со стороны оккупантов, — говорится в сообщении.

Ранее израильское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что бойцы палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, после чего Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по району Рафаха. Ответные действия были охарактеризованы как реакция на нарушение режима прекращения огня.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести серию мощных ударов по сектору Газа. Данное решение было принято по итогам консультаций по вопросам безопасности. Глава правительства также сообщил, что переданные палестинским движением ХАМАС останки принадлежат пленнику, тело которого ранее уже было обнаружено израильскими военными.

ЦАХАЛ
ХАМАС
Израиль
Палестина
заложники
останки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Медведев заявил о личной связи с Курской областью
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.