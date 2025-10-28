Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 19:35

Очередной виток насилия произошел в секторе Газа

Бойцы движения ХАМАС напали на израильских военных в секторе Газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бойцы палестинского движения ХАМАС осуществили обстрел израильских военных в секторе Газа, после чего Армия обороны Израиля нанесла артиллерийский удар по району Рафаха, сообщило радио «Галей ЦАХАЛ». Ответные действия были представлены как реакция на нарушение режима прекращения огня.

Недавно террористы ХАМАС обстреляли военнослужащих Армии обороны Израиля в секторе Газа. <…> В ответ на нарушение режима прекращения огня ЦАХАЛ недавно произвел артиллерийский обстрел в Рафахе, на юге сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение на нанесение мощных ударов по сектору Газа. Решение было принято после проведения консультаций по вопросам безопасности, при этом глава правительства заявил, что переданные ХАМАС останки принадлежат пленнику, тело которого уже было обнаружено израильскими военными.

Кроме того, один из лидеров ополчения Хоссам аль-Асталь сообщил о формировании в секторе Газа новых групп ополченцев. По его словам, созданные отряды намерены вести борьбу против ХАМАС.

ХАМАС
ЦАХАЛ
сектор Газа
обстрелы
Израиль
