25 октября 2025 в 16:27

В секторе Газа собирается ополчение для борьбы с ХАМАС

В секторе Газа сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В секторе Газа сформированы новые группы ополченцев, которые намерены бороться против палестинского движения ХАМАС, сообщил телеканалу Sky News один из лидеров ополчения, Хоссам аль-Асталь. Всего сформированы четыре группы.

По данным канала, эти ополченцы являются частью совместного проекта по отстранению ХАМАС от власти и пользуются поддержкой не только Израиля, но и ряда арабских и западных государств. Отряды ополчения действуют за так называемой «желтой линией», которая является границей контроля ЦАХАЛ в секторе Газа, установленной соглашением о прекращении огня. Штаб аль-Асталя расположен всего в 700 метрах от ближайшего аванпоста Армии обороны Израиля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Однако стороны неоднократно жаловались на нарушение условий перемирия.

Ранее палестинское движение ХАМАС и другие фракции заявили о передаче контроля над сектором Газа временному правительству технократов. Решение было принято во время межпалестинской встречи в Каире, также стороны намерены создать международный комитет по восстановлению анклава.

