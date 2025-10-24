Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ХАМАС выступили с заявлением о передаче власти в секторе Газа

Движение ХАМАС согласилось передать управление Газой временному правительству

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС и другие фракции заявили о передаче контроля над сектором Газа временному правительству технократов, сообщает Times of Israel. Решение было принято во время межпалестинской встречи в Каире, также стороны намерены создать международный комитет по восстановлению анклава.

Участники встречи согласились с передачей управления сектором Газа временной комиссии, состоящей из местных технократов, для налаживания повседневной жизни в послевоенный период при взаимодействии с дружественными арабскими странами и международными организациями, — уточнили в издании.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение режима прекращения огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, достигнутые договоренности продолжают действовать в полном объеме.

До этого стало известно, что 47 палестинцев погибли в секторе Газа из-за недавних ударов израильской армии. При этом 158 человек пострадали. 19 октября ВВС Израиля нанесли удар по южной части анклава в районе Рафаха после возможного открытия огня со стороны ХАМАС. По мнению израильской стороны, группировка нарушила мирное соглашение.

ХАМАС
сектор Газа
Палестина
правительства
