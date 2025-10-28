Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР МВД: в ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции

Сотрудники силовых структур в ДНР выявили 317 правонарушений в сфере миграции за один рейд, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД. При этом были наложены административные штрафы на сумму более 850 тысяч рублей.

За время проведения операции «Нелегал-2025» сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике и территориальных органов МВД выявили 317 административных правонарушений в сфере миграции, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверок было установлено 263 случая несоблюдения правил въезда в Россию или нарушения режима пребывания (проживания) в стране. Кроме того, зафиксировано 33 нарушения условий пребывания и 21 факт незаконного трудоустройства иностранных граждан.

Также в ведомстве сообщили, что восемь человек не выполнили судебные решения о выдворении из России, не покинув страну самостоятельно. Еще 30 иностранных граждан, внесенных в реестр контролируемых лиц, не привели в порядок свое правовое положение.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что сокращение числа иностранных строителей уменьшит число драк на объектах. По его мнению, уличные конфликты опасны для прохожих. Матвеев предложил ужесточить контроль за мигрантами и сократить их число на стройках для предотвращения инцидентов.