Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:39

Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР

МВД: в ДНР выявили более 300 нарушений в сфере миграции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур в ДНР выявили 317 правонарушений в сфере миграции за один рейд, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД. При этом были наложены административные штрафы на сумму более 850 тысяч рублей.

За время проведения операции «Нелегал-2025» сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике и территориальных органов МВД выявили 317 административных правонарушений в сфере миграции, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверок было установлено 263 случая несоблюдения правил въезда в Россию или нарушения режима пребывания (проживания) в стране. Кроме того, зафиксировано 33 нарушения условий пребывания и 21 факт незаконного трудоустройства иностранных граждан.

Также в ведомстве сообщили, что восемь человек не выполнили судебные решения о выдворении из России, не покинув страну самостоятельно. Еще 30 иностранных граждан, внесенных в реестр контролируемых лиц, не привели в порядок свое правовое положение.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что сокращение числа иностранных строителей уменьшит число драк на объектах. По его мнению, уличные конфликты опасны для прохожих. Матвеев предложил ужесточить контроль за мигрантами и сократить их число на стройках для предотвращения инцидентов.

ДНР
полиция
мигранты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Медведев заявил о личной связи с Курской областью
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.