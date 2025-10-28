Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:06

Власти Сардинии саботировали производство боеприпасов для Украины

FT: власти Сардинии препятствуют расширению производства боеприпасов для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политическое сопротивление на Сардинии препятствует планам Евросоюза по наращиванию производства боеприпасов для Украины, сообщает Financial Times. Региональный совет под контролем оппозиции блокирует расширение завода Rheinmetall, что в правящей партии «Братья Италии» называют «фальшивым пацифизмом», указывая на проблему безработицы.

Новые производственные линии немецкого оборонного холдинга могли бы увеличить объемы выпуска продукции, поскольку весной регуляторы уже выдали необходимые разрешения. Однако региональный совет, контролируемый партией «Пять звезд», приостановил процесс, потребовав дополнительной информации под влиянием местных экологов и антивоенных активистов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса приобрели у Соединенных Штатов вооружений для Украины на сумму $2 млрд (163 млрд рублей). Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение о возобновлении поставок военной помощи Киеву.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что производство украинской ракеты «Рута» осуществляет швейцарская компания. По его словам, это означает, что Украина сможет производить данное вооружение исключительно из импортных компонентов.

