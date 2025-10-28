Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:24

Названо место производства новой украинской ракеты «Рута»

Военэксперт Кнутов: украинская ракета «Рута» производится в Швейцарии

Ракета «Рута» Ракета «Рута» Фото: Социальные сети

Производством украинской ракеты «Рута» занимается швейцарская компания, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Таким образом, по его словам, Украина сможет изготавливать данное вооружение только из запчастей, полученных из-за рубежа.

Ракета «Рута» разработана швейцарской компанией, но владельцем является гражданин Украины, который просто зарегистрировал свою компанию в Швейцарии. Соответственно, у швейцарских властей возникает много вопросов, потому что формально страна является нейтральной, а получается, что она якобы занимается производством оружия для Украины. Это все будут производить за рубежом. Максимум, что может быть, — на Украину пойдут комплектующие. Там будет отверточная сборка, — пояснил Кнутов.

Он подчеркнул, что российская разведка сталкивается с чрезвычайно сложной задачей — отслеживать логистические маршруты поставок оружия в Украину. По словам военэксперта, для эффективного противодействия необходимо наносить удары по этим объектам с использованием комплексов «Искандер», дронов «Герань» и крылатых ракет.

То, что будет нарастать количество беспилотных средств, это однозначно. Поэтому первоочередная задача — это не только совершенствование действующих систем, а развитие оружия на новых физических принципах. Это лазеры, электромагнитные пушки — то, что китайцы показывали на параде, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы европейские страны значительно сократили военную помощь Украине, несмотря на обещания продолжать поддержку. С июля объем обещанных поставок сократился на 57% по сравнению с первым полугодием.

