19 октября 2025 в 05:57

Европейские страны стали демонстрировать меньшее рвение помогать Украине

NZZ: европейские союзники заметно сократили военную помощь Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские страны значительно сократили объемы военной помощи Украине в последние месяцы, несмотря на официальные заявления о продолжении поддержки. Согласно анализу швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, с июля месячный объем обещанных военных поставок уменьшился на 57% по сравнению с показателями первого полугодия.

Издание констатирует, что лишь ограниченное число государств продолжает активно поддерживать Киев. Общая ежемесячная помощь стран-доноров оказалась примерно на 40% ниже уровня начала года.

Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь. Остальные скупятся или им больше нечем поделиться, — указано в тексте.

Особенно заметна сдержанность таких стран как Франция, Испания и Италия. Их соглашения о поставках вооружений существенно уступают по объемам договоренностям со странами Северной Европы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не планирует отправлять ракеты Tomahawk Вооруженным силам Украины. По его словам, это связано с наличием различных рисков.

