Президент США Дональд Трамп не планирует отправлять ракеты Tomahawk Вооруженным силам Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, это связано с наличием различных рисков, передает ТАСС.

Естественно, он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) прекрасно понимает, что Tomahawk никогда не поступят на Украину — там неадекватные, нездоровые люди находятся у власти, — прокомментировал Водолацкий.

Депутат считает, что украинское руководство может направить ракеты не только на российские города, но и на европейские страны, с которыми у Украины сложные отношения. Водолацкий отметил, что ракеты Tomahawk находятся под управлением исключительно американских специалистов, что автоматически предполагает участие США в военном конфликте.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для предотвращения удара крылатыми ракетами Tomahawk необходимо уничтожать объекты их хранения и пуска на Украине, а также тщательно отслеживать и уничтожать установки и ракеты при выгрузке в портах, таких как Одесса. После ликвидации мест хранения и запуска можно перехватывать оставшиеся ракеты системами ПВО.