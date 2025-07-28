Академик РАН назвал необычный способ подхватить ботулизм

Ботулизмом можно заболеть даже после домашней пищи, заявил на пресс-конференции академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это один из самых сильных токсинов.

Не так упаковали, не так закрыли, не так стерилизовали, и все. На производстве — это преступление. И в домашних условиях возможны такие вещи, — пояснил он.

Эксперт призвал внимательно соблюдать температурный режим пищи, сроки хранения и правила транспортировки. Он подчеркнул, что это очень важно для поддержания здоровья.

Ранее в Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом из-за употребления рыбных консервов. В Роспотребнадзоре пояснили, что их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Женщины купили шпроты в масле на мини-рынке у неизвестного продавца, который продавал консервы из грузовой машины. Производитель, указанный на упаковке, — рыбный завод «За Родину» в Калининграде. После употребления продукции женщины почувствовали себя плохо и обратились к врачам, в их крови был обнаружен ботулотоксин.