Посольство РФ ответило на угрозы бельгийского министра

Угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» ненормальны и безответственны, говорится в сообщении посольства России в королевстве. Дипломаты отметили, что эскапады чиновника — ярчайшее проявление милитаристского угара «партии войны» ЕС.

Разоткровенничавшись, Т. Франкен прямым текстом проговорился, что с нашей страной воюет вовсе не Украина, которая в одиночку «давно бы потерпела поражение», а весь коллективный Запад. Но и этого мало бельгийскому «министру войны». Будь на то его воля, он бы отправил «сотни тысяч европейских солдат», чтобы «поставить Россию на колени», — говорится в комментарии на интервью бельгийского политика газете Morgen.

Ранее посольство России сообщило, что власти Бельгии встраивают государство в ряд русофобских стран, нацеленных на конфронтацию с Россией. При этом руководство страны перекладывает все социальные и экономические издержки на простых бельгийцев, подчеркнули в дипмиссии. В дипмиссии обратили внимание на слова Франкена о якобы угрозе для НАТО со стороны России, назвав их «страшилками».