Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 20:18

Посольство РФ ответило на угрозы бельгийского министра

Посольство РФ: угрозы Франкена стереть Москву с карты являются ненормальными

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена «стереть Москву с карты мира» ненормальны и безответственны, говорится в сообщении посольства России в королевстве. Дипломаты отметили, что эскапады чиновника — ярчайшее проявление милитаристского угара «партии войны» ЕС.

Разоткровенничавшись, Т. Франкен прямым текстом проговорился, что с нашей страной воюет вовсе не Украина, которая в одиночку «давно бы потерпела поражение», а весь коллективный Запад. Но и этого мало бельгийскому «министру войны». Будь на то его воля, он бы отправил «сотни тысяч европейских солдат», чтобы «поставить Россию на колени», — говорится в комментарии на интервью бельгийского политика газете Morgen.

Ранее посольство России сообщило, что власти Бельгии встраивают государство в ряд русофобских стран, нацеленных на конфронтацию с Россией. При этом руководство страны перекладывает все социальные и экономические издержки на простых бельгийцев, подчеркнули в дипмиссии. В дипмиссии обратили внимание на слова Франкена о якобы угрозе для НАТО со стороны России, назвав их «страшилками».

Бельгия
Россия
Минобороны
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Медведев заявил о личной связи с Курской областью
Посольство РФ ответило на угрозы бельгийского министра
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.