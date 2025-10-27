Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:27

Мужчина убил жену за попытку развестись

CBS News: в США мужчина отравил жену цианидом после известия о грядущем разводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель США Асиф Куреши отравил свою жену Алину после получения документов о разводе, пишет CBS News. У супругов было трое детей.

По предварительной информации, в день происшествия Асиф отвез свою семилетнюю дочь в школу, а затем вернулся домой, где и совершил преступление. Алина должна была забрать ребенка после занятий, но не пришла. Тогда старшая дочь семьи обратилась в полицию.

Выяснилось, что 46-летняя женщина пострадала от удушья, вызванного неизвестным химическим веществом. Эксперты предполагают, что это мог быть цианид.

В 2023 году Алина уже подавала на развод, но супруги помирились. В этом году она снова решила развестись, так как ее муж был замешан в деле о домашнем насилии. На него неоднократно жаловались, в том числе за угрозы отравления.

Ранее стоматолог из США Джеймс Крейг стал фигурантом уголовного дела после отравления 43-летней жены Анджелы цианидом. Он попытался скрыть преступление с помощью дипфейка. Для этого 45-летний американец попросил дочь сделать видео с помощью ИИ.

