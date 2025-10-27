Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:46

Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации

Журналист Старки заявил о насильной мобилизации его переводчика на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поездка журналиста The Sun Джерома Старки в Донбасс была сорвана после принудительной мобилизации его переводчика и водителя во время пути. В своем материале корреспондент рассказал, что его украинский коллега был насильно призван в ряды ВСУ, в итоге дорогостоящая и тщательно подготовленная командировка была полностью сорвана.

Нам предстояло стать свидетелями безжалостной стороны украинского рекрутингового кризиса. В течение следующих восьми часов моего украинского друга и коллегу, журналиста, с которым я работал много лет, насильно завербовали в вооруженные силы своей страны. Нашу команду из трех человек разорвали на части, — написал Старки.

Он отметил, что обычно местные жители радушно встречают британских журналистов, иногда даже приветствуя их возгласами «Борис Джонсон!» Однако на этот раз никаких улыбок и дружеских шуток не было.

Ранее сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине) Киевской области избили насильно мобилизованного гражданина до потери сознания, а затем предоставили его матери ложную информацию о его судьбе. Пострадавший позже поступил в реанимационное отделение с многочисленными травмами.

