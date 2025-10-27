Telegram начал торговать токенизированными бумагами США

Мессенджер Telegram запустил торговлю американскими ценными бумагами напрямую через свой криптокошелек, говорится в официальном канале Wallet News. Теперь пользователи сервиса получили возможность приобретать акции крупнейших компаний США, а также паи фондов.

Новый функционал, доступный в специальном разделе «Акции и Фонды» внутри Crypto Wallet, стал результатом сотрудничества Telegram с американской криптовалютной биржей Kraken и платформой Backed Finance. Компания анонсировала запуск этой функции в ряде регионов мира уже с конца октября.

Среди особенностей новой услуги — круглосуточный доступ к торгам. Торговля токенизированными активами будет осуществляться пять дней в неделю, что не зависит от стандартного расписания работы фондовых бирж в США. Кроме того, владельцы приобретенных токенизированных акций будут получать дивиденды.

Ранее жители разных регионов России пожаловались на сбои в работе Telegram. Некоторые пользователи не могли отправлять сообщения и загружать медиафайлы в мессенджере.