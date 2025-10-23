MAX «открыл двери» для бизнесменов MAX заявил о начале работы сервиса для бизнесов «Платформа для партнеров»

Мессенджер MAX запустил «Платформу для партнеров», предназначенную для интеграции российских компаний со своими сервисами. Как сообщила пресс-служба приложения, участие в новом проекте доступно для организаций, зарегистрированных на территории России и имеющих собственное приложение в магазине RuStore.

Для подключения к платформе компании должны пройти процедуру верификации через портал «Госуслуги» или на интернет-сайте любого аккредитованного банка. Сервис предоставляет возможность осуществления финансовых операций непосредственно в мессенджере, а также создания чат-ботов и корпоративных каналов.

Тестирование «Платформы для партнеров» провели более 500 компаний, включая Ozon, ВТБ, Альфа-банк и «Вкусвилл». В перспективе разработчики намерены расширить доступ к сервису для самозанятых специалистов.

Ранее Министерство цифрового развития России опровергло информацию о возможной утечке данных пользователей мессенджера MAX, признав эти сведения недостоверными. Как уточнили в пресс-службе ведомства, такой вывод был сделан специалистами после проведения тщательной проверки материалов, распространенных через анонимные интернет-каналы.