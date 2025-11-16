Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 02:00

«Друг, любовница и жена в одном лице»: яркие фото супруги Овечкина с детьми

Анастасия Шубская и Александр Овечкин, 2017 год Анастасия Шубская и Александр Овечкин, 2017 год Фото: AP/TASS
Жене Александра Овечкина Анастасии Шубской 16 ноября исполнилось 32 года. Актриса и модель родилась в Швейцарии в семье актрисы Веры Глаголевой (умерла в 2017 году от рака желудка) и бизнесмена Кирилла Шубского.

В 2005-м 12-летняя Анастасия получила роль в психологической драме «Ка-де-бо». Она также снималась в фильме «Чертово колесо» (режиссером была Глаголева) и сериале «Женщина желает знать...», где работала в кадре с матерью. После кинокартин Шубская решила попробовать свои силы в модельном бизнесе. В 2011 году она участвовала в бале дебютанток модного дома Chanel. Затем девушку пригласили на показ в честь 20-летия фонда «Русский силуэт», которым руководит Татьяна Михалкова. Для мероприятия она выбрала платье от Валентина Юдашкина.

Впоследствии Шубская решила сосредоточиться на учебе и больше не выходила на подиум. В 2014 году девушка получила диплом по специальности «продюсер» на факультете ВГИКа. Затем она отправилась на учебу в филиал New York Film Academy в Лос-Анджелесе.

Шубская познакомилась с Овечкиным в 2008 году в «Русском доме» на летней Олимпиаде в Пекине. Анастасия была в компании отца, который на тот момент являлся советником президента Олимпийского комитета России. Тогда девушке было 15 лет.

Роман между Овечкиным и Шубской начался в 2014 году. Нападающий увидел фотографию девушки в соцсетях, написал ей и попросил номер телефона. Анастасия сходила на игру «Вашингтона» в Лос-Анджелесе. В этом городе прошло их первое свидание. В 2016 году пара зарегистрировала брак. Овечкина лично поздравил президент России Владимир Путин.

У супругов есть двое сыновей — Сергей и Илья. После свадьбы Анастасия взяла фамилию мужа. Супруга вдохновляет Овечкина на новые спортивные подвиги. 6 апреля 2025 года Александр забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побив рекорд Уэйна Гретцки. На торжественной церемонии присутствовали семья хоккеиста и его мама Татьяна.

В ночь на 6 ноября Овечкин в матче против «Сент-Луис Блюз» забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. После этого матча Анастасия опубликовала в соцсетях фотографию кастрюли с борщом. Ранее она рассказала в одном из интервью, что иногда нападающий просит приготовить суп для своего клуба. Спустя шесть дней Овечкин забил 901-й гол в НХЛ в матче против «Каролины Харрикейнз». Хоккеист называет супругу добрым и нежным человеком.

«Благодарю Бога, что у меня такая жена. Она всегда подскажет, если надо, сделает замечание, проявит доброту и нежность. Может быть, так не совсем правильно говорить, но я нахожусь в том состоянии, в каком хотел бы оказаться любой мужчина: у меня друг, любовница и жена в одном лице», — сообщил Овечкин в интервью Hello!.

Яркие фото Шубской с Овечкиным и детьми — в галерее NEWS.ru.

Вера Глаголева и Анастасия Шубская
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Анастасия Шубская
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская и Александр Овечкин
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская
Фото: Социальные сети
Анастасия Шубская
Фото: Социальные сети
Хоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская на матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ПБК ЦСКА (Москва) и БК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), 2015 год
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Вера Глаголева и Анастасия Шубская
Фото: Социальные сети
Вера Глаголева и Анастасия Шубская, 2016 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин, его жена Анастасия Шубская и его семья позируют с Кубком Стэнли после победы над «Лас-Вегас Голден Найтс»
Фото: Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press
Никлас Бэкстрем из «Вашингтон Кэпиталз» и его товарищ по команде Алекс Овечкин с женой Анастасией Шубской позируют с Кубком Стэнли на красной дорожке во время церемонии вручения наград NHL Eishockey Herren USA Awards 2018 от Hulu
Фото: Jeff Speer/Icon Sportswire/Global Look Press
Описание: США. Вашингтон. Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской и сыном Сергеем на церемонии празднования его 700-й шайбы в карьере НХЛ перед матчем с «Виннипег Джетс», 2020 год
Фото: AP Photo/Nick Wass/ТАСС
США. Элмонт. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская после того, как он забил рекордную 895-ю шайбу в матче чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс», 2025 год
Фото: AP/TASS
Анастасия Шубская, 2025 год
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Хоккеист Александр Овечкин, его мать Татьяна Николаевна Овечкина, его супруга Анастасия Шубская и его сын Сергей перед началом Матча звезд по хоккею на Кубке Александра Овечкина между командами Александра Овечкина и Павла Дацюка, 2025 год
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Модель Анастасия Овечкина во время показа коллекции одежды дизайнера Александры Серовой в рамках Международного форума BRICS+Fashion Summit и Московской недели моды в парке «Зарядье» на Китайгородской стене в Москве, 2025 год
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
