Овечкин отличился в матче против «Каролины» Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре против «Каролины»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин результативно проявил себя в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины Харрикейнз». Хоккеист отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в гостевой встрече.

Игра завершилась победой команды Овечкина со счетом 4:1. Этот результат позволил «Вашингтону» прервать неудачную серию и одержать вторую победу в последних восьми матчах.

Российский хоккеист забросил шайбу на 60-й минуте игры в пустые ворота, установив окончательный счет в матче. Также он отдал результативную передачу при взятии ворот на 26-й минуте, когда Дилан Строум удвоил преимущество «Вашингтона».

Кроме них, в составе победителей отличились Брэндон Дьюхейм и Джейкоб Чикран. Единственную шайбу у «Каролины» забросил Никола Элерс.

Общая статистика Овечкина в текущем сезоне НХЛ теперь составляет 12 набранных очков (четыре гола и восемь результативных передач) в 16 проведенных матчах. В активе российского нападающего с учетом всех официальных матчей насчитывается 978 заброшенных шайб.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист прервал серию из шести матчей без результативных действий, отметившись голом и двумя голевыми передачами в победной игре против «Детройт Ред Уингз».