Число пользователей MAX достигло 55 млн человек

Число зарегистрировавшихся в российском мессенджере MAX достигло 55 млн человек, сообщила NEWS.ru пресс-служба платформы. Там добавили, что среднесуточный охват равен 22,1 млн пользователей, при этом рекорд по показателю зафиксировали 6 ноября — 25,6 млн пользователей.

Количество пользователей МAX достигло 55 млн, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что в России не планируется обязательный перенос всех домовых чатов в мессенджер MAX. Она уточнила, что власти могут лишь высказать соответствующие пожелания в адрес управляющих компаний.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что домовой чат в MAX должны создать для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года. По его словам, в отечественный сервис переведут все чаты из Telegram и WhatsApp.

В конце октября стало известно, что среднесуточный охват в мессенджере MAX в этом месяце составил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября. В пресс-службе рассказали, что в этот день суточный охват превысил 22,5 млн пользователей.