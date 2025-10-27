В Киргизии силовики разыскивают экс-супругу боксера Бивола Бывшая жена боксера Бивола объявлена в розыск в Киргизии по уголовной статье

Бывшая супруга российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина объявлена в розыск на территории Киргизии, сообщает информационное агентство 24.KG. В отношении женщины возбуждено уголовное производство по статье о разжигании межнациональной розни, ей заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело было инициировано в Бишкеке по соответствующей статье Уголовного кодекса Киргизии, говорится в материале. Санкция инкриминируемой нормы предусматривает возможность лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее Екатерина управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения, о чем свидетельствуют размещенные ею видеозаписи в социальной сети. В своих публикациях женщина призналась в употреблении запрещенных препаратов и допустила оскорбительные высказывания в адрес отдельных народов.

Кроме того, психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что бывшая супруга чемпиона мира по боксу, вероятно, создавала видеоролики с оскорбительными высказываниями после приема психостимуляторов. По его словам, также существует версия, что подобное поведение могло быть продиктовано желанием привлечь общественное внимание к своей персоне.