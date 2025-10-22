Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:08

Экс-жена боксера Бивола вела машину в неадекватном состоянии

Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывшая жена чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина вела машину в неадекватном состоянии. Она записала несколько видео на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и заявила, что принимала запрещенные вещества.

Кроме того, бывшая жена Бивола нелицеприятно высказалась о некоторых народах. В настоящее время ее аккаунт скрыт.

Ранее Екатерина написала заявление в полицию на команду бывшего мужа. Женщина пожаловалась на угрозы убийством. На данный момент бывшие супруги судятся из-за алиментов. О разводе после 16 лет совместной жизни Бивол сообщила в 2023 году. Тогда она назвала спортсмена достойным мужчиной, отметив, что так бывает. Екатерина также пожелала отцу своих двух детей удачи в карьере.

Бывшая жена Бивола порадовалась его поражению в бое с Артуром Бетербиевым, заявив, что спортсмена настигла карма. Во время трансляции в социальных сетях она также отметила, что отдала спортсмену 16 лет своей жизни. Позднее Бивол взял реванш у Бетербиева. Дата третьего поединка между боксерами пока не определена.

Употребление наркотиков вредит здоровью

боксеры
Дмитрий Бивол
скандалы
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под большим вопросом»: украинцы рискуют остаться без отопления зимой
Словакия поставила ЕС условие для поддержки новых санкций против России
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.