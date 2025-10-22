Экс-жена боксера Бивола вела машину в неадекватном состоянии

Бывшая жена чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина вела машину в неадекватном состоянии. Она записала несколько видео на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и заявила, что принимала запрещенные вещества.

Кроме того, бывшая жена Бивола нелицеприятно высказалась о некоторых народах. В настоящее время ее аккаунт скрыт.

Ранее Екатерина написала заявление в полицию на команду бывшего мужа. Женщина пожаловалась на угрозы убийством. На данный момент бывшие супруги судятся из-за алиментов. О разводе после 16 лет совместной жизни Бивол сообщила в 2023 году. Тогда она назвала спортсмена достойным мужчиной, отметив, что так бывает. Екатерина также пожелала отцу своих двух детей удачи в карьере.

Бывшая жена Бивола порадовалась его поражению в бое с Артуром Бетербиевым, заявив, что спортсмена настигла карма. Во время трансляции в социальных сетях она также отметила, что отдала спортсмену 16 лет своей жизни. Позднее Бивол взял реванш у Бетербиева. Дата третьего поединка между боксерами пока не определена.

