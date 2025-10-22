Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола

Бывшая супруга чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатерина, вероятно, записывала видеоролики с оскорбительными высказываниями о некоторых народах под воздействием психостимуляторов, заявил NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. Однако, по его словам, не исключено, что девушка могла вести себя подобным образом ради привлечения внимания к своей персоне.

Судя по видео, она могла употребить психостимуляторы. Поведение и жесты — характерные. Это может быть что угодно: и альфа, и кокаин, и амфетамин. На психическое расстройство не похоже. Но, учитывая, что без анализов точно сказать нельзя, допускаю, что она могла и просто придуриваться ради хайпа. Сейчас же время хайпа. Это позорно, — высказался Шуров.

Ранее появилась информация, что Екатерина Бивол находилась за рулем автомобиля в неадекватном состоянии. На своей странице в социальной сети бывшая жена известного российского боксера разместила несколько видеозаписей и призналась, что употребляла запрещенные вещества.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.