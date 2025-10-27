Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:31

В СВОП оценили новый план ЕС для Украины после неудачи с кражей активов РФ

Член СВОП Климов: совместный долг для поддержки Украины разорит Европу

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Страны — члены ЕС могут согласиться на совместный многомиллионный долг в рамках «плана Б» для помощи Украине, однако это разорит всю Европу, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, эти деньги будут потрачены зря.

Что касается теоретической возможности, да, [кредит] возможен, только это еще больше разорит европейские нации. Потому что все, что будет брошено в костер украинского вооруженного конфликта, ими же разожженного, сгорит там. Это в прямом смысле деньги на ветер. И люди, которые успевают украсть что-то для себя, — это единственные реальные бенефициары этого конфликта, — отметил Климов.

Член СВОП добавил, что Европа и дальше продолжит продумывать новые «махинации», которые навредят миллионам людей. По его мнению, политики ЕС идут на это, так как не заботятся о своих гражданах, но мечтают заполучить как можно больше денег для себя.

Обогащаться они на конфликте хотят, но сделать это им не так просто сейчас, и поэтому невозможно исключить, что они не придумают какую-нибудь каверзу очередную, которая еще больше разорит европейские сообщества, как я уже сказал. Но в любом случае толку от этого не будет, потому что то, что мы делаем в рамках специальной военной операции, оно, по большому счету, на других принципах основано, и заливать это каким-то количеством денег уже просто не имеет смысла. Но они не ради смысла это делают, а ради своих откатов, — заключил Климов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает совместный заем в миллиарды для поддержки Украины. Такой вариант включили в план Б, после того как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
Виктория Молчанова
В. Молчанова
