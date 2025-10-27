Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 18:33

Хью Джекман появился на красной дорожке с новой возлюбленной после развода

Хью Джекман Хью Джекман Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Голливудский актер Хью Джекман появился на публике со своей спутницей Саттон Фостер, пишет Daily Mail. Это произошло во время премьеры фильма «Песня звучит печально» в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе.

Актер выбрал классический черный костюм с белой рубашкой, синим галстуком и темными туфлями. Его спутница была в элегантном черном платье-комбинации с глубоким вырезом, она дополнила образ золотым браслетом и сверкающим клатчем.

Хью Джекман состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет. Их знакомство произошло на съемочной площадке сериала «Коррелли». После нескольких выкидышей пара приняла решение усыновить двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. В сентябре 2023 года стало известно о расставании супругов после 27 лет совместной жизни.

Ранее дочь американского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин продемонстрировала свою фигуру в купальнике после недавних родов. Снимки были опубликованы в соцсети, где она позирует в белом слитном купальнике на палубе прогулочной яхты. Девушка, ставшая матерью в ноябре 2024 года, дополнила образ светлой шляпой и солнцезащитными очками. Отцом ребенка Кэтрин является звезда «Стражей Галактики» Крис Прэтт. Новорожденного сына назвали Фордом. Помимо этого, дочь Шварценеггера воспитывает двух дочерей — пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоизу.

актеры
Голливуд
пары
кино
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полумиф»: в Совфеде раскрыли, есть ли у России теневой флот
«А потом что?»: Чижов раскрыл, на сколько бы хватило Украине активов России
Политолог ответил, сможет ли Украина атаковать российские объекты в Европе
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.