Хью Джекман появился на красной дорожке с новой возлюбленной после развода

Голливудский актер Хью Джекман появился на публике со своей спутницей Саттон Фостер, пишет Daily Mail. Это произошло во время премьеры фильма «Песня звучит печально» в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе.

Актер выбрал классический черный костюм с белой рубашкой, синим галстуком и темными туфлями. Его спутница была в элегантном черном платье-комбинации с глубоким вырезом, она дополнила образ золотым браслетом и сверкающим клатчем.

Хью Джекман состоял в браке с Деборрой-Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет. Их знакомство произошло на съемочной площадке сериала «Коррелли». После нескольких выкидышей пара приняла решение усыновить двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. В сентябре 2023 года стало известно о расставании супругов после 27 лет совместной жизни.

Ранее дочь американского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин продемонстрировала свою фигуру в купальнике после недавних родов. Снимки были опубликованы в соцсети, где она позирует в белом слитном купальнике на палубе прогулочной яхты. Девушка, ставшая матерью в ноябре 2024 года, дополнила образ светлой шляпой и солнцезащитными очками. Отцом ребенка Кэтрин является звезда «Стражей Галактики» Крис Прэтт. Новорожденного сына назвали Фордом. Помимо этого, дочь Шварценеггера воспитывает двух дочерей — пятилетнюю Лайлу и трехлетнюю Элоизу.