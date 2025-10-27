Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:30

Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта

В Твери суд отпустил мигранта, который сбил четырех человек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Твери суд отпустил мигранта, сбившего четырех пешеходов на остановке, сообщает Readovka. В результате наезда пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД.

Полицейские в настоящее время находятся в коме, у женщины зафиксированы переломы таза и бедра, у школьника — сотрясение мозга.

На суде присутствовали представители национальной диаспоры, как сообщил муж одной из пострадавших. Также выяснилось, что автомобиль виновника ДТП имел многочисленные штрафы за превышение скорости. Прокуратура Тверской области, требовавшая избрания меры пресечения по уголовной статье, заявила о подготовке апелляции на решение суда.

До этого в Сестрорецке 25-летний водитель на автомобиле Chery Arrizo 8 сбил на пешеходном переходе 15-летнего школьника. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

До этого в Приморском крае на трассе «Уссури» столкнулись пассажирский автобус и два большегруза. Авария произошла после того, как водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в автобус, который от удара столкнулся со вторым грузовиком. В результате ДТП пострадали шестеро детей.

