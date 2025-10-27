Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта В Твери суд отпустил мигранта, который сбил четырех человек

В Твери суд отпустил мигранта, сбившего четырех пешеходов на остановке, сообщает Readovka. В результате наезда пострадали женщина с семилетним ребенком и две сотрудницы МВД.

Полицейские в настоящее время находятся в коме, у женщины зафиксированы переломы таза и бедра, у школьника — сотрясение мозга.

На суде присутствовали представители национальной диаспоры, как сообщил муж одной из пострадавших. Также выяснилось, что автомобиль виновника ДТП имел многочисленные штрафы за превышение скорости. Прокуратура Тверской области, требовавшая избрания меры пресечения по уголовной статье, заявила о подготовке апелляции на решение суда.

