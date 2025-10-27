Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:24

Российский чиновник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

«Взгляд-инфо»: депутат Корнеев насмерть сбил пешехода под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пугачеве Саратовской области водитель насмерть сбил пешехода 25 октября, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Как пишет «Взгляд-инфо», за рулем автомобиля Lada Vesta, предположительно, находился глава Надеждинского муниципального образования и депутат районного собрания от партии «Единая Россия» Александр Корнеев.

На территории Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировано два ДТП. <…> Наезд на пешехода — одно ДТП, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, происшествие случилось около 20:40 у на улице Ермощенко. Очевидцы рассказали, что мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ранее в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП с участием автокрана и легкового автомобиля, при котором погибли два человека. 60-летний водитель автокрана «КАТО» не уступил дорогу внедорожнику Honda. Поднятая стрела крана оказалась прямо над проезжей частью. У машины сорвало крышу и заднюю дверь.

До этого три человека погибли и четверо детей пострадали при столкновении Kia Rio и Lada Priora в Белореченском районе Краснодарского края. Оба водителя и пассажир российского автомобиля погибли. Детей госпитализировали.

