В России появится «вредная» реклама энергетиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сопровождать рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые требования вступают в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно нормам, подобное предупреждение должно сопровождать каждую рекламную кампанию указанной продукции с соблюдением установленных нормативов. В радиоэфире предупреждение должно длиться не менее трех секунд, в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд. Для печатной и наружной рекламы предусмотрено выделение не менее 7% площади под предупреждающую информацию.

Закон также запрещает ориентировать рекламу тонизирующих напитков на несовершеннолетних и упоминать о содержании в продукции биологически активных добавок и витаминов.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что взрослым желательно употреблять не больше одной банки энергетика в месяц. По ее словам, при наличии проблем с сердцем и нервной системой энергетик будет только усугублять их.