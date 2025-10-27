Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:43

В России появится «вредная» реклама энергетиков

Путин подписал закон об обязательном упоминании вреда энергетиков в рекламе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сопровождать рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, предупреждением о вреде их чрезмерного потребления, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые требования вступают в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно нормам, подобное предупреждение должно сопровождать каждую рекламную кампанию указанной продукции с соблюдением установленных нормативов. В радиоэфире предупреждение должно длиться не менее трех секунд, в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд. Для печатной и наружной рекламы предусмотрено выделение не менее 7% площади под предупреждающую информацию.

Закон также запрещает ориентировать рекламу тонизирующих напитков на несовершеннолетних и упоминать о содержании в продукции биологически активных добавок и витаминов.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова заявила, что взрослым желательно употреблять не больше одной банки энергетика в месяц. По ее словам, при наличии проблем с сердцем и нервной системой энергетик будет только усугублять их.

Владимир Путин
законы
реклама
энергетики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался диктор стадиона ЦСКА Плешаков
«Вызов, но не катастрофа»: эксперт о запрете ЕС на закупку СПГ в России
Нижегородцы свыше двух тысяч раз сообщили о пьяных водителях за 2025 год
Глава Тульской области раскрыл, что нашли в облцентре после атаки дронов
Путь к реке у Купянска усеян телами беглых бойцов ВСУ после удара ВС России
Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины
Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий
В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации
«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Покровске
Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации
В России появится «вредная» реклама энергетиков
«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США
В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист
Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах
«Выстрелим из любого места»: в Госдуме о заявлениях Трампа о «Буревестнике»
Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта
Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026
В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.