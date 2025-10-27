Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:34

Назван город — лидер по числу ДТП с самокатчиками

Петербург стал лидером по числу ДТП с самокатчиками в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аварии с самокатами в 2025 году чаще всего происходили в Санкт-Петербурге и Ростовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование экосистемы для бизнеса «Контур» и страхового дома ВСК. На эти два региона приходится по 25% всех происшествий в стране.

По данным аналитиков, среди самокатчиков чаще всего ЧП фиксировались в Ростовской области — 26% всех случаев, а также в Краснодарском крае, Татарстане, Пермском и Курганском краях и Нижегородской области. При этом все аварии не приводили к тяжелым травмам, требующим госпитализации, средняя страховая выплата составила 23,6 тысячи рублей.

В аналогичных инцидентах с велосипедистами в 93% случаев пострадавшие отделались без серьезных последствий, а госпитализация потребовалась только в 7%. Средняя выплата по таким случаям составила 9,4 тысячи рублей.

Кроме того, россияне за весенне-летний сезон купили более 700 тысяч самокатов — на 30% больше, чем годом ранее. Объем продаж электросамокатов вырос почти втрое, до 30 тысяч единиц, но спрос на обычные модели остается значительно выше.

Юрист Александр Митрюк заявил, что полный запрет использования самокатов в отдельных регионах России не устранит системные проблемы, а только вызовет недовольство граждан. Он призвал перейти от реактивных запретительных мер к проактивной работе.

самокаты
ДТП
аварии
Cанкт-Петербург
рейтинг
Ростовская область
Россия
