В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации Дмитрий Певцов заявил, что около 60% россиян активно помогают фронту

Около 60% россиян помогают фронту, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы РФ, народный артист России Дмитрий Певцов. Он признался, что ему бы хотелось видеть более массовую вовлеченность общества в происходящее на Украине и на территории новых российских регионов.

Я знаю статистику, какое количество людей вне фондов и вне госорганизаций сами по себе помогают фронту. Их не более 60%. А страна-то огромная, — напомнил актер.

Бойцам на фронте хотелось бы осознавать, что их поддерживает вся огромная страна, добавил он. Но, к сожалению, уточнил Певцов, всеобщей поддержки они пока не чувствуют.

Я знаю, чего не хватает парням, которые воюют. Им не хватает стопроцентного понимания, что страна с ними. К сожалению, не вся страна за ними, — заявил он на творческой встрече с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК в Москве.

