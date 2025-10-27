Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:50

В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации

Дмитрий Певцов заявил, что около 60% россиян активно помогают фронту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 60% россиян помогают фронту, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы РФ, народный артист России Дмитрий Певцов. Он признался, что ему бы хотелось видеть более массовую вовлеченность общества в происходящее на Украине и на территории новых российских регионов.

Я знаю статистику, какое количество людей вне фондов и вне госорганизаций сами по себе помогают фронту. Их не более 60%. А страна-то огромная, — напомнил актер.

Бойцам на фронте хотелось бы осознавать, что их поддерживает вся огромная страна, добавил он. Но, к сожалению, уточнил Певцов, всеобщей поддержки они пока не чувствуют.

Я знаю, чего не хватает парням, которые воюют. Им не хватает стопроцентного понимания, что страна с ними. К сожалению, не вся страна за ними, — заявил он на творческой встрече с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК в Москве.

Ранее Певцов заявил, что отлично себя чувствует и хорошо выглядит во многом благодаря поддержке жены. Если бы не ее помощь, то к настоящему времени мог бы даже умереть, предположил актер.

Также он поделился, что многие молодые звезды погружаются в пьянство и в итоге плохо заканчивают. Актерские срывы, по его мнению, происходят в том случае, если деятель культуры начинает считать популярность смыслом профессии.

Дмитрий Певцов
Специальная военная операция
волонтерство
Донбасс
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День анимации в России: от «Прекрасной Люканиды» до наших дней
Умерла автор песен Татьяны Булановой
«Не испытываю иллюзий»: в МИД оценили новый план Евросоюза по Украине
Адский «подарок» для Трампа: как «Буревестник» вызвал переполох на Западе
В России появится килограммовая монета
В Эстонии рассказали, что хотят делать с российскими воздушными целями
«Все поделят чинно»: вдова Караченцова высказалась о наследстве
Акинфеев назвал имя легенды ЦСКА
Уроженца Украины лишили гражданства РФ за развращение детей под Рязанью
МИД Белоруссии впервые высказался о решении Литвы закрыть границу
«Получат по зубам»: депутат ответил, почему Западу стоит бояться ВС России
«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой
Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового
В Китае отреагировали на испытания «Буревестника»
Стало известно, какие страны Евросоюза пострадают от санкций против ЛУКОЙЛа
Российские туристы столкнулись с нашествием крупных змей на Шри-Ланке
В Китае восхитились предупреждением Путина, которое подействовало на Трампа
Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске
Военэксперт рассказал, как изменятся границы Литвы
Появились кадры со съемок комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.