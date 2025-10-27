Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 13:25

«Наркотики, пьянство, блуд»: Певцов высказался о проблемах молодых звезд

Певцов назвал эгоцентризм причиной краха карьеры многих молодых звезд

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие молодые звезды погружаются в пьянство и в итоге плохо заканчивают, выразил мнение в рамках творческой встречи с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК народный артист России Дмитрий Певцов. Актерские срывы, по его мнению, происходят в том случае, если деятель культуры начинает считать популярность смыслом профессии, передает корреспондент NEWS.ru.

Почему так печально заканчивается судьба быстро взлетающих звезд — наркотики, пьянство, блуд, суициды? Они начинают жить вымышленной жизнью. Очень опасно стать жертвой народной любви и думать, что это и есть смысл твоей профессии. На этом может все закончиться, — выразил мнение народный артист России.

Он добавил, что смысл актерской профессии заключается в самооотдаче. Но при этом существует опасность, получая внимание публики, погрязнуть во всевозможных пороках, предупредил актер.

Актерская профессия провоцирует чудовищный эгоцентризм, стремление получить максимум внимания. Такие артисты перестают быть нормальными людьми, через какое-то время это видно на сцене или на экране. Я бы пожелал нашим будущим артистам, да и режиссерам, и продюсерам научиться отдавать, — резюмировал он.

Ранее Певцов негативно высказался о покинувших Россию после начала специальной военной операции деятелях культуры. Он считает, что когда у них закончатся деньги, они попытаются вернуться на Родину.

Также он заявил, что певица Алла Пугачева уже давно забыта в России. По его мнению, те люди, которые ее уважали, перестали это делать. Также парламентарий отметил, что не смотрел интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Дмитрий Певцов
артисты
российское кино
кинематограф
Виктория Катаева
В. Катаева
