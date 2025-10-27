«Наркотики, пьянство, блуд»: Певцов высказался о проблемах молодых звезд

Многие молодые звезды погружаются в пьянство и в итоге плохо заканчивают, выразил мнение в рамках творческой встречи с участниками студенческого кинофестиваля ВГИК народный артист России Дмитрий Певцов. Актерские срывы, по его мнению, происходят в том случае, если деятель культуры начинает считать популярность смыслом профессии, передает корреспондент NEWS.ru.

Почему так печально заканчивается судьба быстро взлетающих звезд — наркотики, пьянство, блуд, суициды? Они начинают жить вымышленной жизнью. Очень опасно стать жертвой народной любви и думать, что это и есть смысл твоей профессии. На этом может все закончиться, — выразил мнение народный артист России.

Он добавил, что смысл актерской профессии заключается в самооотдаче. Но при этом существует опасность, получая внимание публики, погрязнуть во всевозможных пороках, предупредил актер.

Актерская профессия провоцирует чудовищный эгоцентризм, стремление получить максимум внимания. Такие артисты перестают быть нормальными людьми, через какое-то время это видно на сцене или на экране. Я бы пожелал нашим будущим артистам, да и режиссерам, и продюсерам научиться отдавать, — резюмировал он.

