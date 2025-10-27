Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:29

В Госдуме раскритиковали идею запретить посещение кафе с питомцами

Депутат Бурматов назвал контрпродуктивной идею запретить вход в кафе с питомцами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Идея запретить посещение кафе, ресторанов и магазинов с питомцами контрпродуктивна, заявил НСН депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он отметил, что представители бизнеса сегодня активно зарабатывают на владельцах животных и не намерены отказываться от этого.

Если говорить о кафе, например, то заведения сами решают, куда можно заходить с питомцем, а куда — нет. Это их прерогатива. То же самое и с магазинами. Менять политику, когда бизнес сам решает, как ему поступать, контрпродуктивно и бессмысленно. Я — противник того, чтобы закручивать гайки против владельцев животных, — высказался Бурматов.

Он уточнил, что большинство жителей России — это владельцы животных. Всего в стране, по его словам, порядка 24 млн собак и более 40 млн кошек. Парламентарий добавил, что сегодня россиянам с питомцами рады не только владельцы некоторых частных заведений, но и перевозчики.

В Госдуме ранее предложили ввести полный запрет на посещение магазинов и заведений общественного питания с питомцами. Соответствующая норма вошла в законопроект по совершенствованию законодательства об обращении с животными.

