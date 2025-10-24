Зоопсихолог дала советы, как помочь питомцам легче перенести авиаперелет

Владельцам питомцев следует готовить их к авиаперелету за три–четыре месяца до предполагаемого путешествия, заявила «Вечерней Москве» зоопсихолог Алена Добрунова. Важно выбрать авиабокс для животного по размеру, чтобы оно могло вставать в полный рост, поворачиваться на 360 градусов и вытягиваться.

Если ваш питомец путешествует в багажном отсеке, обеспечьте его любимым пледом, интересной игрушкой или вкусняшкой. Если же ваш любимец летит в салоне, то захватите с собой интеллектуальную игрушку, в которую спрятано лакомство, чтобы отвлечься и успокоиться, — посоветовала Добрунова.

За пару недель до перелета следует приучать животное к переноске с помощью лакомств, игрушек и похвалы. Хорошей тренировкой к путешествию на самолете станут поездки в переноске в машине или общественном транспорте, добавила эксперт.

