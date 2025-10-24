Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:24

Зоопсихолог дала советы, как помочь питомцам легче перенести авиаперелет

Зоопсихолог Добрунова призвала заранее готовить питомца к перелету в переноске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Владельцам питомцев следует готовить их к авиаперелету за три–четыре месяца до предполагаемого путешествия, заявила «Вечерней Москве» зоопсихолог Алена Добрунова. Важно выбрать авиабокс для животного по размеру, чтобы оно могло вставать в полный рост, поворачиваться на 360 градусов и вытягиваться.

Если ваш питомец путешествует в багажном отсеке, обеспечьте его любимым пледом, интересной игрушкой или вкусняшкой. Если же ваш любимец летит в салоне, то захватите с собой интеллектуальную игрушку, в которую спрятано лакомство, чтобы отвлечься и успокоиться, — посоветовала Добрунова.

За пару недель до перелета следует приучать животное к переноске с помощью лакомств, игрушек и похвалы. Хорошей тренировкой к путешествию на самолете станут поездки в переноске в машине или общественном транспорте, добавила эксперт.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что совместные игры и постепенное сближение во время приемов пищи помогут подружить двух взрослых кошек. По ее словам, ключевым этапом является первая встреча животных, которая должна проходить под контролем владельца.

питомцы
авиаперелеты
животные
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.