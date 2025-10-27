Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 15:30

Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026

Фото: Виталий Белоусов /РИА Новости

Россия не планирует проводить альтернативные Олимпийские игры в 2026 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства, эта информация не соответствует действительности.

Это вымысел, — говорится в сообщении.

Ранее портал Odds.ru сообщил, что в России начали обсуждать возможность проведения альтернативной Олимпиады — 2026 среди спортсменов, которые не были допущены до Игр в Италии. Эта идея появилась после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил россиян до Олимпийских игр.

Утверждалось, что проведение соревнований планируется примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. На турнир могут пригласить белорусских спортсменов, которые также пострадали из-за недопуска.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru заявила, что на турнир, который может состояться вместо Олимпийских игр — 2026, следует пригласить Белоруссию и Китай. Она отметила, что считает название «альтернативные Олимпийские игры» неприемлемым.

Олимпиада
Россия
соревнования
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Тульской области раскрыл, что нашли в облцентре после атаки дронов
Путь к реке у Купянска усеян телами беглых бойцов ВСУ после удара ВС России
Путин освободил семьи бойцов СВО от одной госпошлины
Пользователи VK Видео стали чаще смотреть детский и семейный контент
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2025 года, законы, пересчет пенсий
В Госдуме рассказали, сколько россиян помогают участникам спецоперации
«Страшнее ничего нет»: Певцов рассказал историю спасения военных летчиков
Военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Покровске
Командировка западного журналиста на Украину сорвалась из-за мобилизации
В России появится «вредная» реклама энергетиков
«Летающий Чернобыль»: одно оружие России вызвало панику в США
В Петербурге на 69-м году жизни умер известный журналист
Соцсеть «ВКонтакте» запустила «Тренды» в VK Клипах
«Выстрелим из любого места»: в Госдуме о заявлениях Трампа о «Буревестнике»
Суд отпустил устроившего ДТП с четырьмя пострадавшими мигранта
Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026
В Европе испугались американских санкций против топливных компаний России
Грузия отказалась направить делегацию на заседание «Евронеста»
В Госдуме фразой «страшнее сама Россия» высмеяли Запад из-за «Буревестника»
В Госдуме заподозрили краснодарского следователя в дискредитации СК России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно
Общество

Две картошки, сыр и горстка муки — пеку картофельные слойки на завтрак. Очень вкусно, просто и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.