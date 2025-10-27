Россия не будет проводить альтернативу Олимпиаде-2026

Россия не планирует проводить альтернативные Олимпийские игры в 2026 году, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства, эта информация не соответствует действительности.

Это вымысел, — говорится в сообщении.

Ранее портал Odds.ru сообщил, что в России начали обсуждать возможность проведения альтернативной Олимпиады — 2026 среди спортсменов, которые не были допущены до Игр в Италии. Эта идея появилась после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил россиян до Олимпийских игр.

Утверждалось, что проведение соревнований планируется примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. На турнир могут пригласить белорусских спортсменов, которые также пострадали из-за недопуска.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru заявила, что на турнир, который может состояться вместо Олимпийских игр — 2026, следует пригласить Белоруссию и Китай. Она отметила, что считает название «альтернативные Олимпийские игры» неприемлемым.