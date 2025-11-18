Трампу предложили жесткий и дерзкий план в отношении России RS: Трамп должен ограничить время согласия России на переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп должен применить в отношении России жесткую стратегию из-за конфликта с Украиной, написала в колонке для издания Responsible Statecraft аналитик Дженнифер Кавано. Она предложила поставить Москве ультиматум с ограниченным по времени предложением о переговорах.

Тем более что Трампа не интересуют детали будущего мира. Ему важен сам факт прекращения боевых действий. Эксперт при этом полагает, что нежелание Москвы идти на уступки демонстрирует ее решимость, а упрямство Киева, наоборот, является признаком слабости.

Администрация Трампа должна сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам, подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени, — отмечается в статье.

Россия, по оценке Кавано, в значительной степени невосприимчива к военным издержкам, а Украина боится последствий прекращения огня. Аналитик считает, что перемирие на текущем этапе почти никому не выгодно, кроме Европы, которая использует время для милитаризации.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Трамп демонстрирует откровенное лицемерие, говоря о планах ввести санкции против партнеров России. По его словам, глава Белого дома нарочно игнорирует тот факт, что американские компании продолжают активно работать на российском рынке.