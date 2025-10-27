В ГД раскрыли, кто может принять участие в альтернативной Олимпиаде — 2026 Депутат Журова: на турнир вместо ОИ нужно пригласить Белоруссию и Китай

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru заявила, что на турнир, который может состояться вместо Олимпийских игр — 2026, следует пригласить Белоруссию и Китай. Она отметила, что считает название «альтернативные Олимпийские игры» неприемлемым.

Считаю неприемлемым название «альтернативные Олимпийские игры». Зачем нам сравнивать себя с кем-то? Нужно полностью уйти от этого. Страны БРИКС? Там не развиты зимние виды спорта, за исключением Китая. Там сильные фигуристы, не все попадают на ОИ — и они бы с удовольствием приехали посоревноваться. У России всегда хорошая организация, но от Олимпиады спортсмены не откажутся. Поэтому Белоруссия и Китай. Не удивлюсь, если даже кто-то из США приедет, — заявила Журова.

Ранее в России начали обсуждать возможность проведения альтернативной Олимпиады — 2026 среди спортсменов, которые не были допущены до Игр в Италии. Эта идея появилась после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил россиян до Олимпийских игр.

Проведение соревнований планируется примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. На турнир могут пригласить белорусских спортсменов, которые также пострадали из-за недопуска.