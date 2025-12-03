Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет

Отстранение сборной России — это самый большой минус для мирового баскетбола за последние 20 лет, заявила NEWS.ru двукратный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она также отметила, что за это время спортсменки стали физически сильнее.

Игроки в женском баскетболе стали сильнее физически, чаще забивают сверху. Он становится в этом плане все больше похож на мужской. Конечно, в женском по-прежнему больше индивидуальных действий, чем командной игры. А в мировом — ограничение, из-за которого не играет сборная России. Считаю, что это большой минус для всего баскетбола, — сказала Корстин.

Ранее она рассказала о жизни в США и периоде выступлений в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Корстин отметила, что было очень интересно посмотреть, как там все устроено.

До этого она рассказала, как в начале карьеры отказалась от предложения сборной Франции. Она заявила, что поняла, что хочет выступать за национальную сборную России.