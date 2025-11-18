Ушла в школу и не вернулась: почему под Красноярском часто пропадают люди

Ушла в школу и не вернулась: почему под Красноярском часто пропадают люди

В Красноярске завершились поиски девятилетней Арины: девочка ушла из дома 14 ноября и не вернулась. С собой у нее был только школьный рюкзак, а температура на улице опускалась до −8 градусов. Где сейчас ребенок, почему она странно себя ведет, при чем тут Усольцевы, почему в регионе стали исчезать люди — в материале NEWS.ru.

Что случилось с девочкой Ариной из Красноярска

Пропавшая в конце минувшей недели в Красноярске девятилетняя Арина, к счастью, была найдена. Ребенок вышел из дома, вероятно, направляясь в школу: с собой у нее, помимо школьного рюкзака, была сменная обувь. Однако вечером девочка не вернулась домой. Родители забили тревогу.

К поискам подключились не только правоохранительные органы, но и волонтеры. Они прочесывали город в надежде найти малышку. А Арина, как выяснилось позже, находилась в одном из местных цветочных магазинов.

«Она просто спросила: „Можно я погреюсь?“», — рассказала продавец Тарина.

Женщина пустила ребенка внутрь, угостила печеньем, между ними завязался разговор. Продавец, пообщавшись с девочкой, поняла, что та не знает, как вернуться домой. Женщина сфотографировала Арину и разместила снимок в местных чатах. Вскоре в магазин приехали волонтеры и сотрудники полиции.

Как сообщила Тарина, мама девочки после инцидента с ней на связь не выходила. Женщина предположила, что в их семье могут быть проблемы.

Кто еще пропал под Красноярском

Ранее в Красноярском крае пропала семья Усольцевых. Ирина, Сергей, а также их пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В машине найдены 600 тысяч рублей, которые лежали в тайнике у руля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поисках супругов приняли участие свыше 1400 добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большой район в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Никаких следов Усольцевых до сих пор обнаружить не удалось. Поиски завершились 12 октября, но сейчас их вновь возобновили по заявке полиции. Сын Ирины Данил Баталов считает, что его мать, отчим и сестра живы, но находятся не в Кутурчине.

Также 18 октября 54-летний Станислав вышел на станции Кой в Партизанском районе. С собой у него были лодка и продукты. Он планировал вернуться обратно уже на следующей день, однако вскоре перестал выходить на связь. Близкие мужчины обратились в экстренные службы.

Спасатели обследовали 15 километров в районе реки Маны и обнаружили лодку рыбака на берегу. Других деталей, которые могли бы прояснить ситуацию, пока отыскать не удалось. Как утверждается, мужчина бесследно исчез примерно в 10 километрах от места пропажи семьи Усольцевых.

«Заколдованное место какое-то…», «Новый Бермудский треугольник под Красноярском — не иначе», — комментируют новость пользователи Сети.

Сколько людей пропадает в России

По данным МВД, ежегодно в России теряется около 180 тысяч человек. Из них находят около 160 тысяч. По оценкам добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», порядка 30 тысяч жителей России по состоянию на конец 2024 года числятся пропавшими.

Источник NEWS.ru в одном из региональных управлений МВД уточнил: официальная статистика учитывает только людей, об исчезновении которых друзья и близкие сообщали в правоохранительные органы. Когда человека находят своими силами, он не попадает в число официально пропавших без вести.

Почему исчезают взрослые и дети

Довольно часто люди пропадают в походах: они недооценивают суровые природные условия. Но порой причины бывают другие. Так, чаще всего пропадают дети и пожилые люди, сообщил NEWS.ru источник в правоохранительных органах.

«В группе высокого риска находятся россияне, страдающие деменцией, ментальными расстройствами. Довольно часто случается: человек пропал в дороге, а нашелся спустя какое-то время в больнице уже под другим именем», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Волонтер, занимающийся поиском пропавших россиян, Сергей Титов рассказал NEWS.ru, что пропадают не только старики и дети. Нередко исчезают молодые девушки, которые, например, сбегают от скандалов в семье, домашнего насилия.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Часто они находятся в тяжелом психологическом состоянии, поэтому склонны к импульсивным и неосмотрительным поступкам. Например, могут поймать попутку на трассе, не понимая, что это опасно», — пояснил он.

Титов признал, что системы видеонаблюдения и геолокации заметно облегчают поиски исчезнувших граждан. Однако в некоторых случаях поисковики начинают верить в мистику.

«Есть истории, когда люди буквально проваливались сквозь землю. Искали везде, где только можно, отсматривали все камеры, общались со свидетелями, но ничего не помогало. Это очень страшные истории. Некоторые люди, в том числе дети, так и не найдены. Однако их близкие даже спустя годы надеются на чудо: что вот сейчас откроется дверь и войдет тот, кого они так долго искали. К сожалению, чудеса происходят довольно редко», — рассказал Титов.

Что касается детей, то чаще всего они пропадают из-за конфликтов и непонимания дома, рассказал NEWS.ru адвокат Антон Лянгерт. При этом, по его словам, ссора с родителями не обязательно должна быть масштабной.

«Достаточно очередной вспышки из-за школьных оценок, внешнего вида, времени возвращения. Для подростка это — последняя капля, сигнал „меня здесь не слышат и не понимают“. Еще одна причина — одиночество в четырех стенах. Ребенок может физически находиться дома, но быть абсолютно одиноким. Родители на работе, в телефоне, в своих заботах. Глубокого контакта нет. И тогда побег — это крик о помощи, попытка хотя бы так привлечь к себе внимание», — пояснил Лянгерт.

Читайте также:

Сменили имена или отравились газом: новые версии пропажи Усольцевых

Подделали документы и сбежали в США? Так где сейчас Усольцевы

Тайник с деньгами, свидетели, версии: новые детали в деле Усольцевых