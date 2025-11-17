Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Две оппозиционные партии в Раде выдвинули ультиматум Зеленскому

Партии в Раде «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали отставки Ермака

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Philip Reynaers/Global Look Press
Оппозиционные партии Украины «Голос» и «Европейская солидарность» выдвинули ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Политики потребовали немедленной отставки главы офиса президента Андрея Ермака и всего правительства страны, сообщает Страна.ua.

Поводом для требований стал масштабный коррупционный скандал в энергетической отрасли. В официальном заявлении партии «Голос» ситуация охарактеризована как «абсолютно экстраординарная», несущая огромные угрозы национальной безопасности. Партия считает, что отправка Ермака в отставку должна стать первым шагом к необходимым кадровым изменениям во власти.

Со своей стороны, «Европейская солидарность» потребовала создания нового «правительства национального спасения». По мнению парламентариев, он должен состоять исключительно из профессионалов с безупречной репутацией.

Коррупционное дело связано с масштабной операцией Национального антикоррупционного бюро Украины в энергетическом секторе. Расследование НАБУ выявило сложную схему легализации средств, похищенных в энергетической сфере. По данным депутатов, в опубликованных аудиозаписях фигурируют высокопоставленные чиновники, обсуждавшие противодействие антикоррупционным органам.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что друзья Зеленского пойдут против него ради своей выгоды. Он выразил мнение, что в окружении украинского политика нет убежденных сторонников, готовых рисковать ради него.

