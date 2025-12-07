Главный тренер «Динамо» подал в отставку Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

Главный тренер махачкалинского ФК «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку, сообщается в Telegram-канале клуба. Он решил покинуть пост сразу после поражения от «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

Хасанби Биджиев подал в отставку после матча, — говорится в сообщении.

Во время игры часть болельщиков махачкалинцев наклеили на спины буквы, развернувшись спиной к полю, сложившиеся в требование «Биджиев, уходи», передает РИА Новости. В итоге 59-летний тренер, возглавлявший команду с февраля 2024 года, подал в отставку после матча.

