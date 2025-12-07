ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 17:33

Главный тренер «Динамо» подал в отставку

Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо»

Хасанби Биджиев Хасанби Биджиев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Главный тренер махачкалинского ФК «Динамо» Хасанби Биджиев подал в отставку, сообщается в Telegram-канале клуба. Он решил покинуть пост сразу после поражения от «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.

Хасанби Биджиев подал в отставку после матча, — говорится в сообщении.

Во время игры часть болельщиков махачкалинцев наклеили на спины буквы, развернувшись спиной к полю, сложившиеся в требование «Биджиев, уходи», передает РИА Новости. В итоге 59-летний тренер, возглавлявший команду с февраля 2024 года, подал в отставку после матча.

Ранее петербургский «Зенит» со счетом 2:0 одержал победу над «Акроном» в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ, тем самым продлив серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Встреча прошла на «Газпром Арене». Голы забили Жерсон (32-я минута) и Луис Энрике (41).

До этого стало известно, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Футболист ответил отказом на финальное предложение железнодорожников. 29-летний полузащитник покинет клуб, в котором выступал с самого начала карьеры. «Локомотив» продаст капитана или он бесплатно уйдет из команды через полгода.

Россия
спорт
футбол
ФК Динамо
Махачкала
отставки
