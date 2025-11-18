Обида на Пугачеву, внебрачные дети, 12 300 пенсии: как живет Михаил Муромов

Сегодня, 18 ноября отмечает 75-летие певец Михаил Муромов. Поклонники помнят его по хитам «Яблоки на снегу», «Странная женщина» и другим. Почему он называет себя одиноким, кто был главной женщиной его жизни, о каком подарке мечтает и чем живет сейчас — в материале NEWS.ru.

За что Муромов обижался на Пугачеву

Журналист и знакомая Муромова Антонина Саврасова-Абрамова вспомнила, как в 1980-е годы песня в его исполнении «Яблоки на снегу» звучала «чуть ли не из каждого утюга по всей нашей огромной стране».

«Помню Мишу фактурным красавцем на „Песне года“, где я тогда работала. Он был интеллигентный, с хорошим чувством юмора, доброжелательный. С отличным голосом. Притом что у него профильное образование — не музыкальное», — рассказала она в беседе с NEWS.ru.

Собеседница напомнила, что Муромов вырос в Москве. Его отец был инженером, а мама преподавала в техническом институте.

Сам будущий артист музыкой увлекся в школьном возрасте. Однако профессию получил в институте мясо-молочной промышленности, и даже успел отучиться в аспирантуре. По некоторым источникам, артист имеет патенты на три изобретения. Однако интерес к творчеству пересилил. Оборудовав дома музыкальную студию, Михаил Владимирович стал писать музыку.

Дебютную композицию — «Птица — синее крыло» — он записал дуэтом с певицей Ольгой Зарубиной. Позже жаловался, что его первые песни не пускали на телевидение из-за Аллы Пугачевой.

Главным хитом для музыканта и исполнителя стали «Яблоки на снегу» на стихи поэта Андрея Дементьева. Музыку написал сам Муромов.

«Вообще-то у Миши около 15 музыкальных альбомов, музыка очень высокого качества. Это и потрясающие лирические композиции, и патриотические песни. Проникновенные до слез! Однако зрители запомнили его по „Яблокам на снегу“, и все тут. Знаю, что ему как музыканту обидно, оттого что остальное его творчество недооценено», — высказала мнение Саврасова-Абрамова.

Алла Пугачева Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

На ком был женат Муромов

Михаил Владимирович рассказывал в интервью о своем единственном официальном браке, который продлился всего три года. Это было в начале 1970-х. Супругой исполнителя стала его однокурсница по имени Тамара. Детей в браке не было. Позже певец делился информацией о том, что у него якобы есть внебрачные дети.

«Внебрачных детей у меня действительно очень много — цифру озвучивать не буду. Я с этими детьми не знаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей, хорошие люди выросли», — делился артист.

На днях женщина по имени Вера Сапронова выступила в программе Андрея Малахова. Она рассказала, что состояла в отношениях с Муромовым на протяжении 16 лет, родила от него сына, назвала Михаилом.

Певец не афишировал фактическую семью. Замуж, по ее словам, не звал, а с поклонницами продолжал общаться как свободный мужчина. В итоге свел почти на нет отношения с ней и сыном, поделилась Вера. Она добавила, что сын ушел из жизни шесть лет назад в возрасте 33 лет.

«Детей своих Миша не афишировал. А женщин рядом с ним всегда было много. Почти все они, насколько помню, были прямо модельной внешности — очень красивые, фигуристые. Но жил он многие годы в квартире с мамой после смерти отца. Был очень заботливым и трепетным сыном. И страшно горевал, когда мамы не стало», — вспомнила Саврасова-Абрамова.

Был ли Муромов алкоголиком

Сам артист делился воспоминаниями, как на гастролях поклонники частенько предлагали выпить, и он не отказывался. Саврасова-Абрамова поделилась, что однажды Муромов пришел на съемки популярной программы федерального канала крепко подшофе. Его не пропускала охрана, не признав знаменитость, вспомнила она.

«К этому времени он не был уже так популярен, как в 80-е. На мой взгляд, не смог вписаться в реалии капиталистического шоу-бизнеса 90-х и нулевых. Ходили слухи, что он „горюет“ по этому поводу столь же сильно, как горевали его коллеги по цеху Женя Осин и Крис Кельми. Однако Осин ушел из жизни в 54 года, Кельми — в 63. А Михаил Владимирович, к счастью, отметит 75-летие. И, надеемся, еще долго проживет. Это значит, что слухи о его проблемах с зеленым змием преувеличены. Но смерть мамы и невостребованность, я считаю, его морально подкосили», — полагает журналистка.

Крис Кельми Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Как живет сейчас Муромов

Сам Михаил Муромов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что с концертами не выступает, а живет на пенсию. Ее размер, по словам исполнителя, составляет 12 300 рублей в месяц. Поскольку артист не имеет звания ни заслуженного, ни народного, за которые деятелям культуры положена дополнительная сумма, то никакие надбавки не получает. И на платные концерты его не приглашают. Видимо, заказчикам нужны «более медийные и молодые лица», предположил певец.

«Но я не жалуюсь, никогда не жалуюсь. Все хорошо, выживаем. Спасибо, родина», — уточнил исполнитель. Он добавил, что юбилей отметит в небольшом кругу близких друзей — «дома с гитарами, будет спокойный домашний концерт».

На вопрос о большом юбилейном концерте или телевизионной передаче, посвященной творчеству, Муромов грустно предположил, что «это никому не нужно».

Живет певец, по его словам, один. Признался, что на юбилей мечтал бы получить набор удочек с блеснами для рыбалки. «Я рыбак, люблю посидеть в тишине на природе… А в творчестве мне сегодня особо хвастаться нечем», — с печалью сказал он.

Может ли Муромов снова стать звездой

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в интервью NEWS.ru заявил, что не считает Михаила «исполнителем лишь одного хита». Он назвал его талантливым артистом своего времени, а именно — 80-х годов ХХ века.

«Муромов талантливый музыкант с достойными вокальными данными. Он не был похожим ни на кого из коллег по цеху, был отдельной популярной исполнительской личностью. Его время как артиста осталось в прошлом. К сожалению, все времена имеют свойство проходить», — напомнил собеседник.

Однако Рудченко предположил, что сегодня песня «Яблоки на снегу» могла бы, например, тоже стать популярной, завирусившись в TikTok. «Песня романтичная, мелодичная. Молодежь могла бы нарезать рилсы, вынести музыканта на вторую волну популярности. Михаил Муромов, на мой взгляд, тоже недооцененный исполнитель», — предположил собеседник.

Читайте также:

«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова

Составлен список артистов, которым Пугачева помешала стать известными

МакSим, Гузеева, Марьянов: какие еще звезды страдали алкоголизмом, кто умер

Битва детей и вдовы Градского. Что стало с наследством композитора