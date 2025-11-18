«Чехия не продается»: несколько тысяч человек вышли на протесты в Праге

Более 10 тыс. человек собрались в центре Праги на митинг против возможного назначения Андрея Бабиша на пост премьер-министра Чехии. Акция под названием «Чехия не продается» была организована общественным объединением «Миллион моментов за демократию», сообщает Чешское телевидение.

Участники митинга на Староместской площади держали плакаты, напоминающие о нерешенных вопросах, связанных с Бабишем. В частности, протестующие указывали на конфликт интересов, связанный с его владением агрохолдингом Agrofert, судебное дело о незаконном получении субсидий ЕС, а также его прошлое членство в компартии.

Организатор акции Микулаш Минарж заявил, что с приходом Бабиша к власти в страну возвращаются мафиозные принципы управления. Акция протеста совпала с мероприятиями по случаю годовщины «бархатной революции» 1989 года и памяти жертв нацистского разгона студенческой демонстрации 1939 года.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел поручил Бабишу формирование нового правительства 27 октября, однако ожидает разрешения конфликта интересов. Сам предполагаемый премьер объявил, что даст разъяснения по этому вопросу непосредственно перед своим назначением. Коалиционное правительство планируется сформировать с участием движений SPD и «Мотористы».