18 ноября 2025 в 01:02

Названа вероятная причина убийства мальчика в Балашихе

Мать убитого в Балашихе мальчика Мать убитого в Балашихе мальчика Фото: Социальные сети
Убийство мальчика в Балашихе могло произойти из-за острого психического приступа у подозреваемой, заявила в интервью телеканалу «Царьград» психиатр Мария Касперович. Специалист отметила, что при корректном лечении и регулярном приеме прописанных лекарств столь тяжелых обострений, как правило, удается избежать.

Касперович предполагает, что действия обвиняемой были неосознанными и могли стать следствием искаженного восприятия реальности. Психиатр допустила, что женщина могла принять ребенка за угрозу.

Надо, чтобы что-то показалось. Скорее всего, это было неосознанно, это бредовый или галлюцинаторный эпизод был, — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мать, задержанная за убийство своего шестилетнего сына, занималась изготовлением смесей из препаратов от шизофрении с синтетическими наркотиками. Она получила несколько рецептов на разные препараты и принимала их одновременно с запрещенными веществами. Помимо этого, у женщины были серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ей были назначены препараты для предотвращения, лечения и контроля приступов.

