Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям

В России нужно запретить проводить детям пластические и эстетические операции, включая нанесение татуировок, без явных медицинских показаний, с таким обращением в Минздрав выступил депутат муниципального образования «Поселок Шушары» Михаил Ветров. Его письмо на имя главы ведомства Михаила Мурашко есть в распоряжении NEWS.ru.

Прошу рассмотреть вопрос о полном запрете на проведение пластических, эстетических (включая нанесение татуировок) операций детям до 18 лет на территории РФ без явных медицинских показаний. Прошу рассмотреть возможность внедрения уголовной ответственности [за подобные действия], — пишет Ветров.

Он отметил, что такие процедуры опасны для психики и здоровья несовершеннолетних. Также Ветров подчеркнул, что в последнее время в России среди клиентов пластических клиник, тату-салонов и иных косметологических учреждений стали встречаться несовершеннолетние клиенты и «пациенты, не осознающие опасности проводимых вмешательств». Он привел в пример недавний случай, когда родители нанесли татуировку грудному ребенку ради участия в конкурсе.

Ранее певец Филипп Киркоров сообщил, что на его теле не осталось места для новых татуировок. По признанию поп-короля, у него есть свой проверенный мастер. Исполнитель также сообщил, что не готов доверить свое тело неизвестному татуировщику. По этой причине он не стал идти к местному мастеру, когда находился в Таиланде.