Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:43

Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям

Депутат МО «Шушары» Ветров: надо запретить пластические операции и тату детям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России нужно запретить проводить детям пластические и эстетические операции, включая нанесение татуировок, без явных медицинских показаний, с таким обращением в Минздрав выступил депутат муниципального образования «Поселок Шушары» Михаил Ветров. Его письмо на имя главы ведомства Михаила Мурашко есть в распоряжении NEWS.ru.

Прошу рассмотреть вопрос о полном запрете на проведение пластических, эстетических (включая нанесение татуировок) операций детям до 18 лет на территории РФ без явных медицинских показаний. Прошу рассмотреть возможность внедрения уголовной ответственности [за подобные действия], — пишет Ветров.

Он отметил, что такие процедуры опасны для психики и здоровья несовершеннолетних. Также Ветров подчеркнул, что в последнее время в России среди клиентов пластических клиник, тату-салонов и иных косметологических учреждений стали встречаться несовершеннолетние клиенты и «пациенты, не осознающие опасности проводимых вмешательств». Он привел в пример недавний случай, когда родители нанесли татуировку грудному ребенку ради участия в конкурсе.

Ранее певец Филипп Киркоров сообщил, что на его теле не осталось места для новых татуировок. По признанию поп-короля, у него есть свой проверенный мастер. Исполнитель также сообщил, что не готов доверить свое тело неизвестному татуировщику. По этой причине он не стал идти к местному мастеру, когда находился в Таиланде.

татуировки
дети
запреты
депутаты
Михаил Мурашко
пластические операции
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска о готовности Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.