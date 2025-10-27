Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 15:13

В «Справедливой России» нашли способ, как привлечь в ГД людей из регионов

Партия «Справедливая Россия» сплотит региональные отделения на выборах в ГД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Справедливая Россия» объединит усилия региональных отделений на выборах в Госдуму в 2026 году, пишет ЕАН со ссылкой на представителя партии Валерия Гартунга. Округа, которые отличаются более сильными действующими депутатами ГД, помогут территориям с более слабым уровнем электоральной поддержки партийных отделений.

Как отметил Гартунг, в Оренбургской области есть актив «Справедливой России» с хорошим потенциалом. Однако ему необходимо помочь в достижении более высокого уровня поддержки, как, например, в Челябинской области, уточнил депутат. Он предложил закрепить за представителями Госдумы регионы, в которых нет членов «Справедливой России».

Ранее на пост председателя «Справедливой России» переизбрали депутата Госдумы Сергея Миронова. Первым заместителем председателя стал Александр Бабаков, заместителями председателя — Захар Прилепин и Руслан Татаринов.

