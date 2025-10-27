Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 18:08

Стало известно, когда блогер Шабутдинов услышит свой приговор

Приговор блогеру Аязу Шабутдинову будет вынесен 31 октября

Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Приговор блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову будет оглашен в пятницу, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пресненского суда Москвы. Отмечается, что мероприятие запланировано на 13:00. Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Суд вынесет приговор обвиняемому Шабутдинову 31 октября в 13:00, — отметили в суде.

Ранее прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бизнес-коуча и блогера по уголовному делу о мошенничестве. Дополнительно с него требуют взыскания штрафа в размере 15 млн рублей. Шабутдинову предъявлены обвинения по 113 эпизодам преступления.

До этого юрист Александр Хаминский говорил, что признание вины Шабутдиновым может спровоцировать новые судебные иски. Правозащитник также отметил, что это признание может рассматриваться судом как смягчающее обстоятельство при условии полного возмещения имущественного ущерба потерпевшим.

В рамках уголовного процесса Аяз Шабутдинов уже возместил ущерб потерпевшим. Сообщалось, что компенсации добились 64 человека.

Аяз Шабутдинов
коучи
суды
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, сможет ли Украина атаковать российские объекты в Европе
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Безголовый труп нашли железнодорожники в российском лесу
В Киргизии силовики разыскивают экс-супругу боксера Бивола
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.