Стало известно, когда блогер Шабутдинов услышит свой приговор

Обвиняемый в мошенничестве блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на заседании суда

Приговор блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову будет оглашен в пятницу, 31 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пресненского суда Москвы. Отмечается, что мероприятие запланировано на 13:00. Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Суд вынесет приговор обвиняемому Шабутдинову 31 октября в 13:00, — отметили в суде.

Ранее прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бизнес-коуча и блогера по уголовному делу о мошенничестве. Дополнительно с него требуют взыскания штрафа в размере 15 млн рублей. Шабутдинову предъявлены обвинения по 113 эпизодам преступления.

До этого юрист Александр Хаминский говорил, что признание вины Шабутдиновым может спровоцировать новые судебные иски. Правозащитник также отметил, что это признание может рассматриваться судом как смягчающее обстоятельство при условии полного возмещения имущественного ущерба потерпевшим.

В рамках уголовного процесса Аяз Шабутдинов уже возместил ущерб потерпевшим. Сообщалось, что компенсации добились 64 человека.